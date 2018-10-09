Спорт

Турнир по баскетболу «Память» пройдет в Пскове

Уже 20 лет в Пскове проходит крупнейший ежегодный турнир по баскетболу «Память». Организаторами соревнований выступают комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и городская федерация баскетбола. В этом году турнир пройдет 12 октября в псковском Доме спорта (Набережная реки Великой, 16).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, в турнире примут участие 4 мужские и 4 женские команды из Великих Лук, Пскова, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

Как пояснили в комитете, турнир «Память» посвящен памяти псковичей Алексея Вишнякова и Юрия Тарасова, которые внесли вклад в развитие баскетбола в Пскове, и Дмитрия Шемякина, погибшего в Чечне.

Команды сыграют по круговой системе в течение трех дней.

12 октября игры начнутся в 17.30, 13 и 14 октября в 10.00.

13 октября каждый желающий сможет отдать дань памяти спортсменам, которые сделали большой вклад в развитие баскетбола города Пскова.

14 октября состоится награждение команд.