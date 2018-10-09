Спорт

ФК «Луки-Энергия» проведет в Муроме заключительный календарный матч первого круга Первенства России

В пятницу, 12 октября, ФК «Луки-Энергия» проведет в Муроме заключительный календарный матч первого круга ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона-2018/19 в группе «Запад». Встреча с одноименной командой «Муром» пройдет на стадионе имени Виктора Лосева. Игра в Муроме начнется в 18.30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.



В минувшем сезоне соперники дважды встречались в рамках Первенства России. В домашнем матче первого круга 23 сентября на стадионе «Экспресс» великолучан подстерегла неудача с минимальным счётом – 0:1. На 50-й минуте отличился Николай Кабаев.

В гостях 4 мая великолучане в матче 22-го тура вновь проиграли с минимальным счётом – 0:1. На 81-й минуте ворота гостей поразил Владимир Друковский.

По итогам 12-го тура «Муром», набрав на 6 очков больше «Луки-Энергии», располагается на 8-й строчке в турнирной таблице. У хозяев предстоящего матча 17 забитых мячей и 20 пропущенных, у гостей великолучан 9 и 12.



«Луки-Энергия» убыла в Муром в следующем составе:

Вратари – Ваулин Даниил и Загребин Артём.

Полевые игроки – Алексеев Александр, Бабакин Сергей, Бения Виталий, Диков Виталий, Егоров Артём, Котов Константин, Миронов Сергей, Овсянкин Иван, Передерий Станислав, Подоляк Иван, Решетников Леонид, Сагиров Марат, Салимов Роман, Сармонт Валерий, Смирнов Игорь, Чубукин Алексей.