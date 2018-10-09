Спорт

Традиционный турнир по мини-футболу «Надежда» прошел в Великих Луках

В Великих Луках прошел традиционный турнир по мини-футболу «Надежда». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 10 октября в доме спорта на улице Клевцова состоялись соревнования по игре в футбол среди подростков, оказавших в трудной жизненной ситуации, и представителей органов власти.

В этом году в состязаниях участвовало 4 команды, в состав которых наряду с несовершеннолетними вошли депутаты и представители городской администрации, а также полицейские, приставы, прокуроры.

Участники соревнований на протяжении нескольких часов вели упорную борьбу за победу, по итогам которой лучшей стала смешанная команда студентов ВГСХА и городской администрации.

«Серебро» завоевали студенты Великолукского политехнического колледжа и сотрудники МВД, Тройку лидеров замкнули обучающиеся Центра образования и сотрудники прокуратуры.

Добавим, турнир «Надежда» проходит в Великих Луках уже в седьмой раз.