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Николай Козловский проконтролировал ход работ по строительству велоцентра

11.10.2018 17:21|ПсковКомментариев: 1

Глава города Великие Луки Николай Козловский осмотрел ход работ по строительству велоцентра. Вместе с курирующими заместителями главы администрации, генеральным подрядчиком и субподрядчиком он прошел по строящимся трассам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, масштаб работ, без преувеличения, впечатляет: на велодорожке общей протяженностью более 5 км предусмотрены многочисленные повороты, перепады высот, подъемы в гору, крутые спуски. И все это – среди сосен и елей, в экологически чистом и красивейшем месте. Без сомнения, здесь будет интересно тренироваться не только велосипедистам, но и лыжникам. Тем более что трасса будет освещена: уже сейчас идет прокладка кабеля и установка опор под фонари.

Но, чтобы эта красивая картинка стала реальностью, необходима активная и интенсивная работа, что и отметил Николай Козловский. Разговор с подрядчиками получился серьезный: сейчас налицо отставание от графика, которого быть не должно, подчеркнул глава города. «Людей и техники на объекте явно не хватает, нужна помощь – говорите, – обратился Н. Н. Козловский к подрядчику. – Вы должны каждый день продвигаться на 300 метров, тогда отставания не будет».

Кроме того, глава города отметил, что генподрядчик должен работать в тесном контакте с субподрядчиком: один ставит винтовые сваи под световые опоры, другой двигается следом и выполняет необходимые работы. От администрации города Николай Козловский потребовал контролировать эту работу и оказывать все возможное содействие в решении проблемных вопросов.

«Мы проводим еженедельные планерки, подводим итоги сделанного, заслушиваем подрядчиков», – попробовал оправдаться заместитель главы администрации. «Вы не планерки должны проводить в кабинете, а вот здесь, на объекте быть, вопросы решать, смотреть, что реально делается», – ответил глава города.

По итогам рабочего совещания на велоцентре под руководством главы города был принят ряд технических решений, которые позволят ускорить ход работ на сложных участках трассы. Подрядчику Николай Николаевич настоятельно предложил увеличить количество людей и техники и форсировать темпы, чтобы ликвидировать отставание от графика.

Напомним, что велоцентр в Великих Луках строится в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». В марте этого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил на федеральном уровне вопрос выделения средств, необходимых для завершения строительства велоцентра, которое было сорвано по вине подрядчика в прошлом году. При подготовке к нынешним работам были проведены контрольные обмеры объектов, сделанных предыдущим подрядчиком, и скорректирован сам проект, по которому поступало много нареканий. Согласно документу в велоцентре будет велодорожка протяженностью более 5 км, спортивная площадка для игровых видов спорта, основание которой уже готово, а зимой здесь можно будет заниматься лыжным спортом.

Источник: Псковская Лента Новостей
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