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Спорт

Турнир по спортивным танцам состоится в субботу в Пскове

11.10.2018 21:45|ПсковКомментариев: 2

В спортивном комплексе «Олимп» в Пскове в субботу, 13 октября, состоится турнир по спортивным танцам.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей Владимир Мохов, его организаторы: Всероссийская федерация танцевального спорта, Псковская областная федерация танцевального спорта, президиум ПО ФТС.

Зрителей турнира ждет невероятно красивое зрелище - соревнование танцоров спортивных бальных танцев. На паркет в течение дня выйдут танцоры от четырех лет и до взрослых исполнителей. Среди участников турнира - победители престижных конкурсов и те, кто только-только делает свои первые шаги в танцевальном искусстве.

Если вы еще только определяетесь, чем заниматься ребенку, то это отличный шанс показать ребенку мир танцев, пообщаться с родителями, чьи дети уже танцуют, узнать новое о танцах и жизни танцоров.

Если вы любите красивые шоу, то обязательно нужно приехать на вечернее отделение. Ведь именно там всех зрителей ждет накал борьбы среди спортивных пар - захватывающее зрелище, которое нельзя пропустить.

Турнир начнётся с 10.00, а в 13.45 начнется спорт высших достижений.

Источник: Псковская Лента Новостей
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