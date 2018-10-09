Спорт

Традиционный осенний кросс состоялся в Великих Луках

Традиционный осенний кросс состоялся в Великих Луках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 11 октября на острове Дятлинка прошел массовый забег. В нем приняли участие около 400 спортсменов.

На старт вышли сильнейшие представители городских школ, колледжей, техникумов и вузов. Участники выступали соответственно возрастным категориям. Слаженное судейство осуществляли студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта.

Соревнования среди девушек проходили на дистанциях в 1000 и 2000 метров, среди юношей - 1000 и 3000 метров. Этот кросс подвел итоги всего легкоатлетического сезона в учебных заведениях.

Лучшими по итогам забега среди высших учебных заведений стали ребята из академии спорта, а среди СПО победители легкоатлеты из железнодорожного техникума.