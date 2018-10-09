Спорт

Студенты ВЛГАФК успешно выступили на юбилейном слете спортивных вузов в Сочи

С 29 сентября по 6 октября в микрорайоне Дагомыс Лазаревского района города-курорта Сочи на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Дагомыс» состоялся XV Юбилейный слет студентов высших учебных заведений в области физической культуры, спорта и туризма с международным участием, в котором приняли участие делегации из ВЛГАФК (г. Великие Луки), УралГУФК (г. Челябинск), СибГУФК (г. Омск), РГУФКСМиТ (г. Москва), ВГИФК (г. Воронеж), ЧГИФК (г. Чайковский), МГАФК (п. Малаховка), НГУ им.П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург), ПГАФКСиТ (г. Казань), СГАФКСТ (г. Смоленск), НСА «Васил Левски» (г.София, Болгария), УлГПУ (г. Ульяновск), ЧГИФКИС (п. Чурапча), КГИФК (г. Алма-Аты, Казахстан). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ВЛГАФК.

Команду великолукской академии представляли самые достойные студенты вуза: Тахмина Шарапова (студентка 3 курса направления ФК, профиль Спортивная тренировка в гимнастике), Ирина Толкачева (студентка 3 курса направления ФК, профиль Спортивная тренировка в легкой атлетике), Софья Павлова (студентка 3 курса направления ФК, профиль Спортивная тренировка в легкой атлетике), Наталья Позднякова (студентка 4 курса направления ФК, профиль Спортивная тренировка в лыжном спорте), Красильников Евгений (студент 2 курса направления ФК, профиль Спортивная тренировка в спортивных играх), Елизавета Смирнова (студентка 4 курса направления Педагогическое образование, профиль Безопасность жизнедеятельности), Андрей Шляпов (студент 4 курса направления Педагогическое образование, профиль Безопасность жизнедеятельности), Владислав Глухов (студент 3 курса направления ФК, профиль Спортивная тренировка в спортивных играх), Виктория Иванова (магистрантка 2 года обучения направления ФК), Алексеев Даниил (студент 4 курса направления Сервис), Сергей Макаренко (студент 4 курса направления Сервис), Анастасия Евдокимова (магистрантка 2 года обучения направления ФК), Вячеслав Туров (магистрант 2 года обучения направления Спорт), Максим Барканов (аспирант 1 года обучения направления Биологические науки).

Руководили делегацией - декан социально-гуманитарного факультета, доцент, к.и.н. Дмитрий Белюков, заведующий кафедрой теории и методики лыжного спорта, старший преподаватель, к.п.н. Алексей Аввакуменков и специалист по учебно-методической работе Валентина Ходотова.

В слете принимало участие более двухсот студентов и преподавателей вузов физической культуры, которые в неформальной обстановке обсуждали перспективы развития студенческого движения, обменивались опытом организации общественной работы, а также участвовали в различных спортивных, интеллектуальных и творческих состязаниях.

Спортивные мероприятия включали в себя: стритбол, волейбол, футбол, пейнтбол, настольный теннис, стрельбу из лука и арбалета, национальный татарский праздник «Сабантуй» (прыжки в мешках, перетягивание каната, перетягивание палки), якутская борьба, многоборье.

В рамках творческих мероприятий предлагалось сделать живой клип открытия спортивного мероприятия (нам достался по жребию – Чемпионат Европы по фигурному катанию) под предлагаемую мелодию «Голоса слета»; показать в сценке случай из студенческой жизни – «Comedy-слет»; рассказать о себе и своих творческих способностях в конкурсе «Мисс и Мистер слета».

Интеллектуальное мероприятие включало в себя спортивные дебаты на тему «Участие в соревнованиях под флагом своей страны является высшей ценностью каждого спортсмена».

Каждый день был насыщенным: спортивные соревнования, репетиции, творческие и интеллектуальные конкурсы, после которых в упорной борьбе делегация нашей академии завоевала:

- первое место в творческом конкурсе «Мисс и Мистер слет» (Наталья Позднякова);

- номинация «Мистер позитив» в творческом конкурсе «Мисс и Мистер слет» (Максим Барканов);

- третье место в соревнованиях по стрельбе из арбалета (Тахмина Шарапова);

- второе место в турнире по настольному теннису среди юношей (Даниил Алексеев);

- первое место в стритболе (Владислав Глухов, Евгений Красильников, Максим Барканов, Наталья Позднякова);

- первое место в национальном татарском празднике «Сабантуй - 2018» (Даниил Алексеев, Андрей Шляпов, Барканов Максим, Виктория Иванова, Елизавета Смирнова, Владислав Глухов, Вячеслав Туров);

- номинация «Креатив слета» за участие в конкурсе «Голоса Слета»;

- номинация «Самая позитивная команда» за участие в творческом конкурсе «Comedy-слет»;

- номинация «Темперамент слета» по итогам всего слета.

В свободное время участники слета с радостью знакомились и общались с командами других ВУЗов, делясь знаниями и опытом между собой, ну и, конечно же, плескались в теплом Чёрном море и наслаждались еще более теплой водой бассейнов комплекса, а так же посетили главную достопримечательность - Олимпийский парк Сочи.

Заключением слета стал большой гала-концерт, где команды были награждены почетными грамотами, медалями, кубками и ценными призами.