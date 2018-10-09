Спорт

Кадыров готов устроить Кокорина и Мамаева в ФК «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов трудоустроить арестованных футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева в грозненском «Ахмате», пишут «Известия».

«Я посоветовался с руководством ФК «Ахмат», мы готовы при любом исходе уголовного дела, когда Кокорин и Мамаев окажутся на свободе, если даже это произойдет завтра или через продолжительное время, трудоустроить их в нашей команде», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что «выйдя на свободу, человек оказывается в новой изоляции», «потому что от него отворачивается общество» и «появляются проблемы с трудоустройством».

По его словам, «наша цель - помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации».

«Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает», - сказал Рамзан Кадыров и добавил, что «жизнь на этом не должна заканчиваться».

Ранее стало известно, что «Зенит» пока не планирует разрывать контракт с Кокориным, а «Краснодар» обратился в Российский футбольный союз (РФС) с заявлением о расторжении контракта с Мамаевым.

При этом сообщалось, что екатеринбургский «Урал» также готов взять футболистов, если их клубы расторгнут с ними контракты.