Спорт

Россияне завоевали семь медалей за один день на юношеской Олимпиаде

Российские спортсмены в шестой день юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, которые продлятся до 18 октября, завоевали семь медалей, пишут «Известия».

Золото команде принесли пловцы Климент Колесников, Полина Егорова и Андрей Минаков. Серебро завоевали борец Степан Стародубцев и состав смешанной комбинированной эстафеты 4х100 м. Бронзовые медали в копилку принесли Яна Резникова (парусный спорт) и борец Мухаммад Евлоев.

Россия возглавляет медальный зачет с 34 медалями (21 золотая, восемь серебряных и пять бронзовых). У идущей следом Венгрии 13 медалей (11-1-1), далее идет Япония, в активе которой 21 награда (7-5-9).