Спорт

«Псков-747» сегодня играет в Москве с «Велесом»

Команда ФК «Псков-747» встречается сегодня, 13 октября, в гостях с московским «Велесом» в рамках 13-го тура Олимп-первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот тур завершает первый круг первенства.

«Велес» и «Псков-747» разделяют в турнирной таблице 5 очков. У москвичей 18 очков и в случае победы (а также неудач лидеров) есть возможность подняться на третье место.

Псковичи находятся на 10 месте - коллектив Игоря Васильева постарается реабилитироваться за неудачи в двух последних турах. Матч пропустит полузащитник «Псков-747» Руслан Суродин, который был дисквалифицирован на одну игру за удаление во встрече с «Текстильщиком».

Напомним, в прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. Матч в Пскове завершился победой псковичей 2:0, а в Москве сильнее оказался «Велес» - 4:2.