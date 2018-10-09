Спорт

«Псков-747» пропустил три мяча и проиграл московскому «Велесу»

«Псков-747» проиграл в гостевом матче московскому «Велесу» со счетом 3:0.

Псковичи вышли на матч в следующем составе: Денис Долгий (вратарь), Артем Васильев, Кирилл Турчин, Арсений Ягодкин, Владислав Мастерной, Иван Рыжаков, Николай Шиков, Андрей Почипов, Дмитрий Мотлахов, Всеволод Федоров, Антон Шишаев (капитан).

Запасные: Владислав Яковлев (вратарь), Михаил Севастьянов, Александр Коренблюм, Николай Павлов, Владислав Емельянов и Даниил Михеев.

Первый гол на 33-й минуте матча забил капитан «Велеса» Вячеслав Данилин от флажка после подачи очередного углового.

Еще один гол, уже во втором тайме, на 67-й минуте забил Никита Голуб после игры один на один с вратарем псковской команды Денисом Долгим. Окончательный счет в матче установил Дмитрий Стародуб, забив третий гол на 84-й минуте.

Добавим, что в ходе матча псковский вратарь Денис Долгий отбил пенальти.