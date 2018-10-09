Спорт

Сын Михаэля Шумахера стал чемпионом «Формулы-3»

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик досрочно завоевал титул чемпиона европейской «Формулы-3». Как сообщает Интерфакс, 19-летний гонщик финишировал вторым во второй гонке на этапе в Хокккенхайме и стал недосягаем для ближайшего преследователя - британца Дэна Тиктума.

Выступающий за PREMA Theodore Racing Шумахер-младший выиграл 8 гонок в нынешнем сезоне европейской «Формулы-3». Год назад в своем дебютном сезоне он стал 12-м по итогам чемпионата. В 2016 году Мик Шумахер стал вице-чемпионом в немецкой и итальянской сериях Ф4.

Напомним, Шумахер-старший продолжает лечение после тяжелой травмы головы, которую он получил, катаясь на горных лыжах в 2013 году. Его близкие не сообщают подробностей о его лечении. Поддержать Мика в Хоккенхайм приехала его мать Коринна Шумахер.