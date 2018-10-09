Ведерников поздравил Емельяненко с победой над американцем

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко с победой над американцем Чейлом Сонненом в полуфинале гран-при тяжеловесов Bellator.
Как сообщалось ранее, бой прошел в Нью-Йорке. Федору Емельяненко хватило одного раунда, чтобы одержать победу. Судья остановил поединок, когда россиянин нанес несколько ударов по пассивно защищавшемуся Соннену.
«Федор Емельяненко вновь не оставил своему сопернику ни единого шанса! Мой Друг, поздравляю тебя с очередной блестящей победой!!!» - написал губернатор на своей странице в сети Инстаграм.
Напомним, в августе этого года Федор Емельяненко приезжал в Псков и провел мастер-класс для местных спортсменов.