Спорт

Ведерников поздравил Емельяненко с победой над американцем

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко с победой над американцем Чейлом Сонненом в полуфинале гран-при тяжеловесов Bellator.

Как сообщалось ранее, бой прошел в Нью-Йорке. Федору Емельяненко хватило одного раунда, чтобы одержать победу. Судья остановил поединок, когда россиянин нанес несколько ударов по пассивно защищавшемуся Соннену.

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«Федор Емельяненко вновь не оставил своему сопернику ни единого шанса! Мой Друг, поздравляю тебя с очередной блестящей победой!!!» - написал губернатор на своей странице в сети Инстаграм.

Напомним, в августе этого года Федор Емельяненко приезжал в Псков и провел мастер-класс для местных спортсменов.