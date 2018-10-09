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Спорт

В Пскове проходит турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза Вадима Матросова

14.10.2018 16:00|ПсковКомментариев: 6

Сегодня, 14 октября, в Пскове в спортивном комплексе «Олимп» стартовал открытый международный турнир по борьбе дзюдо, посвященный памяти Героя Советского Союза генерала армии Вадима Александровича Матросова. В турнире принимают участие более 200 борцов из Пскова и Псковской области, Санкт-Петербурга, Белоруссии, Латвии, Кингисеппа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, организаторами соревнований выступают Пограничное Управление ФСБ России по Псковской области и комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.

Открыл спортивное мероприятие начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, генерал-майор Андрей Парамонов. Он напомнил, что с 1972 года в течение 17 лет Вадим Матросов возглавлял Пограничные войска СССР. До него никто из руководителей пограничного ведомства не удостаивался воинского звания генерала армии.

От имени главы города спортсменов поприветствовал депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов: «Участвуя в сегодняшних соревнованиях, вы соприкасаетесь с одним из легендарных героев Советского Союза. Вадим Матросов настоящий - герой своего времени, того уходящего поколения, лучшая часть которого, по словам самого Вадима Александровича, «считала, что надо жертвовать собой, своими интересами ради будущего нашего народа». В этом он видел свою историческую роль».

Дмитрий Барабанов пожелал всем участникам турнира честной, бескомпромиссной борьбы, удачи, спортивного азарта, а болельщикам и гостям - ярких впечатлений.

Также к словам поздравления присоединился президент Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко.

В течение дня пройдут поединки, по итогам которых определят победителей. Сильнейшим спортсменам будут вручены кубки, медали и грамоты.

Теги: #спорт #дзюдо
Источник: Псковская Лента Новостей
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