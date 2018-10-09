Спорт

Сборная России победила Турцию в матче Лиги наций УЕФА – 2:0

Футболисты сборной России добились победы над национальной командной Турции в матче четвертого тура Лиги наций УЕФА – нового турнира, проводимого Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает «Интерфакс».

Встреча, прошедшая в воскресенье в Сочи, завершилась со счетом 2:0 в пользу российских футболистов. В их составе на 20-й минуте счет открыл Роман Нойштедтер, на 78-й удвоил Денис Черышев.

Таким образом, сборная России упрочила лидерство во второй группе Лиги B, она набрала 7 очков в трех матчах. Второе место занимает Турция – 3 очка в трех матчах. На третьем месте находится Швеция, которая провела две игры и набрала 1 балл.

Россиянам осталось провести на данном этапе один матч – против Швеции в гостях. Игра состоится 20 ноября.

Победа в группе позволит России выйти в Лигу A, а также побороться за путевку в финальную часть чемпионата Европы-2020, в случае неудачного выступления в отборочном турнире Евро-2020.