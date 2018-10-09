Спорт

«Луки-Энергия» потерпела поражение в матче с «Муромом»

Первый круг «Луки-Энергия» завершила выездным матчем с «Муромом», в котором потерпела поражение - 0:1. Реванша после двух поражений в предыдущем сезоне, к сожалению, добиться не удалось. Для великолукской команды это 6-е поражение в нынешнем сезоне, сообщил Псковской Ленте Новостей пресс-атташе ФК «Луки-Энергия» Владимир Богатырев.

«Луки-Энергия» подошла к промежуточному финишу с 9-матчевой безвыигрышной серией на предпоследнем, 12-м месте в турнирной таблице.

В активе великолучан всего одна победа. В рамках третьего тура дома 3 августа был обыгран с крупным счётом «Велес». Победу хозяевам принесли точный удар Алексея Чубукина и дубль Ивана Подоляка.

Пять матчей «Луки-Энергия» завершала матчи вничью. Трижды в протоколах этих игр фиксировались безголевые исходы. В выездном поединке с «Псковом-747», состоявшемся 9 сентября, соперники обменялись голами. Заключительный домашний матч первого круга с «Чертаново-2» завершился со счётом – 2:2.

В плане матчей дома и в гостях, то тут однозначный ответ – в родных стенах «Луки-Энергия» играла несколько результативнее, набрав 6 очков против двух выездных.

Великолучане забили в ворота соперников всего 9 мячей – это максимально низкий показатель группы «Запад». Меньше не забивал никто из остальных 12 участников. По два мяча в составе «Луки-Энергии» забили 3 футболиста. Это нападающий Иван Подоляк, полузащитник Леонид Решетников, в том числе один с пенальти, и защитник Валерий Сармонт. По голу на счету Алексея Чубукина, Марата Сагирова и Романа Салимова с пенальти.

В 6 матчах великолучане не смогли распечатать ворота соперников, сохранив свои ворота «сухими» в четырёх. В одном матче в воротах «Луки-Энергии» побывало 3 мяча, в трёх – по два. В общей сложности соперники нанесли по воротам великолучан 13 результативных ударов. Трижды это проделали игроки команды дебютанта – «Ленинградца».

Великолукские футболисты заработали 23 предупреждения и одно удаление. При этом 13 предупреждений и единственное удаление зафиксированы в домашних матчах. Только в двух играх великолучане избежали наказаний, и оба раза в гостевых. В матче 4-го тура во Владимире и в игре 13-го тура в Муроме.

Обладателем красной карточки стал Леонид Решетников. Заработал он удаление 3 сентября в домашнем матче с «Ленинградцем». На 56-й минуте Леонид сравнял счёт – 1:1. А потом под занавес встречи в течение 3 минут заработал два предупреждения и как следствие перед финальным свистком покинул поле. По условиям дисквалификации вице-капитан «Луки-Энергии» пропустит выездной матч с «Псковом-747».

На счету Решетникова, кроме красной, ещё две жёлтые карточки. Таким образом, по итогам первого круга он стал самым грубым игроком «Луки-Энергии».

По три «горчичника» у Александра Алексеева и Сергея Бабакина. По два – у Дмитрия Белевитина, Виталия Дикова, Романа Салимова и Станислава Передерия. Ещё 7 игроков имеют по одному предупреждению.

В общей сложности 14 игроков «Луки-Энергии» оказались подвержены дисциплинарным наказаниям.

Честь «Луки-Энергии» в календарных матчах первого круга защищали 19 полевых игроков и два голкипера. Во всех 12 играх приняли участие 3 футболиста – Сергей Бабакин, Роман Салимов и Игорь Смирнов. Максимальное количество игрового времени провёл на поле Роман Салимов – 1078 минут.

Из этого трио только Роман Салимов выходил во всех 12 играх в основе. Игорь Смирнов появлялся в стартовом составе 11 раз, Сергей Бабакин – десять.

Тренерский штаб «Луки-Энергии» из разрешённых Регламентом 60 замен использовал в 12 матчах первого круга 50. Чаще всех выходил на замену нападающий Артём Егоров – 10 раз, проведя на поле в общей сложности 201 минуту игрового времени.

Среди заменявшихся игроков впереди всех Иван Овсянкин, 6 раз досрочно покидавший зелёный газон. По 5 раз уходили в раздевалку раньше финального свистка Александр Алексеев и Марат Сагиров.

В одном матче приняли участие Максим Булимов и Кирилл Кислицин, выходя на замену. Но если Булимов отыграл 30 минут, то Кислицин только 4. В пяти играх принял участие Станислав Передерий, во всех выходя только на замену.

Четверо из заявленных молодых футболистов участия в матчах не принимали.

Самым юным игроком «Луки-Энергии», выходившим на поле, стал Кирилл Кислицин, отметивший своё 17-летие 6 января. Самый возрастной в команде великолучан – полузащитник Леонид Решетников, 32 года которому исполнилось 30 мая. При этом Леонид стал самым возрастным футболистом в группе «Запад» – обладателем красной карточки. На два года моложе Леонида вратарь Артём Загребин и полузащитник Сергей Миронов.

Если рассматривать внешние физические параметры, то самым низкорослым в команде является Кирилл Кислицин, рост которого 173 сантиметра. Самый высокий Артём Загребин – 191 сантиметра. На сантиметр ниже Артёма Евгений Малофеев, Сергей Бабакин, Валерий Сармонт и Игорь Смирнов.

Самый лёгкий в составе «Луки-Энергии» Роман Салимов, вес которого 62 килограмма. У Евгения Малофеева наибольший вес – 85 килограмм. Артём Загребин легче на один килограмм.

По итогам первого круга «Луки-Энергии» прошлого, дебютного сезона-2017/18, после 13 матчей в прошлом году великолучане, набрав 12 очков, подошли к промежуточному финишу, занимая 11-ю строчку в турнирной таблице при 14 участниках. На тот момент в активе «Луки-Энергии» было 3 победы, 3 ничейных результата и 7 проигранных матчей.

Великолучане нанесли по воротам соперника 7 результативных ударов, а соперники в свою очередь забили 11 мячей.