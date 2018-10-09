Спорт

Товарищеские матчи по дворовому футболу пройдут 16 и 17 октября в Пскове

В Пскове 16 и 17 октября в преддверии чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пройдут предварительные товарищеские матчи среди дворовых команд в возрастных группах от 10 до 13 лет, от 14 до 17 лет.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в этом турнире участие примут 11 команд, сформированных из воспитанников «Лиги дворового футбола» Псковской области.



Первый этап пройдет 16 октября на спортивной площадке школы №8, ул. Западная, 5. Начало в 17:00.

Второй этап пройдет 17 октября на спортивной площадке лицея №4, ул. Пароменская, 9. Начало в 17:00.



Все участники получат грамоты от Российского спортивного союза молодежи. Поддержать футбольные дворовые команд приглашаются все желающие.



Справки по телефонам: Александр Николаевич Гультяев - 8-911-365-54-34, Фролов Алексей Юрьевич - 8-900-992-80-91.