Спорт

Псковские самбистки успешно выступили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялся открытый городской турнир «Фестиваль женского самбо» среди девушек 2000-2001, 2004 - 2005 и 2006 - 2007 годов рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации самбо города Пскова, в соревнованиях приняли участие 86 спортсменок из Санкт-Петербурга, Пскова, Череповца, Великих Лук, Сергиева Посада, Москвы, Калининграда, Смоленска, Мурома, Дзержинска, Твери.

Команда города Пскова была представлена воспитанницами спортшкол «Мастер» и «Бригантина». Псковские спортсменки выиграли два первых места, одно второе и три третьих.

Так, среди девушек 2006-2007 годов рождения первыми стали Стефания Двужильная в категории до 51 кг и Надежда Тимофеева в категории до 55 кг, а третье место завоевали Ника Котельникова в категории до 34 кг и Милания Двужильная (до 51 кг).

Среди девушек 2004 - 2005 годов рождения третье место завоевала София Стецюк (до 59 кг), а среди девушек 2000 – 2001 годов рождения второй в категории до 65 кг стала Ксения Щелканова.