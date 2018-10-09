Спорт

Завершился чемпионат Псковской области по футболу

14 октября состоялся заключительный матч чемпионата Псковской области по футболу. Молодежный состав ФК «Псков-747» со счетом 2:1 обыграл чемпиона регионального турнира «ВДВ-Купол», сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации футбола.

После 12 проведенных игр, в десяти из которых десантники одержали победы, а в двух уступили, в копилке чемпиона оказалось 30 очков, разница забитых и пропущенных мячей составила 54-8. На втором месте с 17 очками финишировал печорский «Автофаворит», на третьем – гдовский «Автомобилист», в его активе 14 очков. Четвертую строчку турнирной таблицы занял «Псков-747-М», а последнюю пятую великолукский «Экспресс».

Лучшим в списке бомбардиров стал нападающий «ВДВ-Купол» Сергей Канаш, на его счету 11 забитых мячей, оторвавшись на один гол от форварда «Автомобилиста» Даниила Бунакова.

Отметим, что команды сыграли между собой в три круга.