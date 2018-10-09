Спорт

Пскович стал серебряным призером Европейских игр среди полицейских и пожарных

Лейтенант полиции Сергей Фомин из УМВД России по городу Пскову завоевал в своей весовой категории второе место на международных соревнованиях по дзюдо.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на завершившихся в Испании Седьмых Европейских играх среди полицейских и пожарных в составе спортивной делегации МВД России вместе с коллегами успешно выступил мастер спорта международного класса по дзюдо лейтенант полиции Сергей Фомин, инструктор группы по работе с личным составом отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по городу Пскову. По результатам проведенных напряженных поединков он удостоен серебряной медали.

В рамках Европейских игр среди полицейских и пожарных, которые проводятся раз в два года, участники из России, Германии, Великобритании, Франции и других стран состязались в 60 видах спорта, в том числе легкой атлетике, плавании, стрельбе, борьбе. Пскович Сергей Фомин на предыдущих Европейских играх в 2016 году, выступая в более легкой весовой категории, завоевал золотую медаль.

Отметим, что в активе Сергея Фомина - немало побед в различных турнирах по дзюдо самого высокого уровня. Так, в Лос-Анджелесе в 2017 году проводились ХVII Всемирные игры полицейских и пожарных. В них принимали участие команды из стран Европы, США, Канады, Бразилии и Китая. По итогам соревнований по дзюдо Сергей Фомин занял второе место.