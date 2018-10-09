Спорт

Подведены итоги юношеского турнира «Кубок Пскова»

В Пскове подведены итоги юношеского турнира по футболу. В традиционных соревнованиях «Кубок Пскова» принимали участие 14 команд в двух возрастных группах: юноши 2007 и 2005 годов рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной федерации фуьбола, в старшей возрастной группе состязались шесть команд. Кубок достался новгородскому «Мегаполису». Второе место заняли хозяева турнира воспитанники ФК «Псков-747» (тренер Антон Расторгуев), «бронза» досталась «Электрону» из Великого Новгорода.

Лучшими игроками в турнире среди команд 2005 г.р. были признаны: вратарь – Антон Ярош (Электрон); защитник – Дмитрий Петров (Псков-747); полузащитник Андрей Гусихин (Электрон); нападающий – Андрей Никитан (Мегаполис-1); игрок – Василий Кротов (Мегаполис-1) и бомбардир – Павел Волар (Псков-747).

В младшей возрастной группе (футболисты 2007 года рождения) конкуренция была выше, на победу претендовали восемь команд. В турнире помимо псковичей участвовали также футболисты из Луги и Великого Новгорода. Первое место завоевала псковская «Стрела» под руководством Александра Иванова, «серебро» досталось сверстникам из команды «Псков-747», которых тре года рождения.

Лучшими игроками в турнире среди команд 2007 года рождения были признаны: вратарь – Даниил Бойков (Псков-747 - 08); защитник – Давид Шаинидзе (Псков-747); полузащитник – Егор Кузьмин (Псков-747 - 08); нападающий – Егор Каякин (Стрела); игрок – Дмитрий Адамов (Стрела); бомбардир – Артём Стрельцов (Псков-747).