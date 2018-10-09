Спорт

Кубок губернатора Псковской области по мотокроссу пройдет 21 октября

Открытый личный чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу на Кубок губернатора, посвященные 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Виктора Талалихина, пройдут в Псковской области в воскресенье, 21 октября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в соревнованиях примут участие порядка 110 спортсменов из регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов России, а также Беларуси, Латвии и Эстонии.

Состязания пройдут в следующих классах: 50, 65, 85 и 125 кубических сантиметров, «Ветераны» (с 45 лет), «Любители, А», «Любители В», Open («Свободный»).

Место проведения соревнований - трасса «Ваулины Горы» в Псковском районе.

Согласно условиям состязаний, для спортсменов в возрасте от 50 лет необходима электрокардиограмма с положительным заключением врача.

Организаторы мотокросса - Федерация мотоциклетного спорта Псковской области при поддержке администрации Псковской области, Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту и регионального отделения ДОСААФ.