Спорт

«Псков-747» сегодня встречается с «Казанкой»

Сегодня, 20 октября, в Пскове пройдет матч 14-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ в котором ФК «Псков-747» встречается с «Казанкой», дочерней командой московского «Локомотива», действующего чемпиона страны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе федерации футбола Псковской области, игру обслужит бригада судей во главе с петербуржцем Яном Бобровским. Начало матча на стадионе «747» в 14:00. «Казанка» является одним из лидеров турнирной таблицы и ставит задачу выхода в ФНЛ.

Псковичи, начиная с 2017 года, провели три встречи с «Казанкой». В прошлом сезоне соперники обменялись домашними победами. 25 августа 2017 года на своей арене «железнодорожники» забили в ворота гостей 2 безответных мяча. Дублем отметился нападающий Иван Шаров. В ответном матче 7 апреля на поле в Пскове сине-белые сумели взять реванш, все три мяча были забиты в первом тайме: счет открыл Влад Сакадеев, Артем Галаджан сравнял, а победный гол оформил Антон Шишаев. В матче 2-го тура текущего сезона также со счетом 2:1 победу одержала команда Игоря Васильева. На гол Александра Долгова псковичи ответили забитым мячом в исполнении капитана команды Антона Шишаева и автоголом Иннокентия Самохвалова.

До конца осенней части турнира остается четыре тура. 20 октября «Псков-747» продолжит Первенство домашнем матчем, 26 октября отправится в Смоленск, а 3 ноября в Пскове примет «Ленинградец». После чего «Псков-747» уходит в отпуск. Последний, 17-й тур 2018 года, который пройдет 9-11 ноября, псковская дружина волею календаря пропускает. Возобновится Первенство 5-6 апреля 2019 года.