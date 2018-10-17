Спорт

Международный турнир по боксу памяти Евгения Клевцова стартовал в Великих Лук

19 октября в Великих Луках стартовал международный турнир по боксу памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Клевцова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в соревнованиях принимают участие свыше 160 спортсменов из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.

По традиции на ринге Центра единоборств встречаются лучшие из лучших. Их судят рефери высшей категории. Эти соревнования в городе на Ловати проходят в 23-й раз.

Как признают участники, международный турнир по боксу памяти Евгения Клевцова для многих первая ступень в успешном сезоне. Уже прошли предварительные бои, сегодня зрители увидят полуфинальные встречи.

Боксеры бьются за грамоты и медали. Кроме того, уровень турнира позволяет получить звания мастера спорта.

Финальные, а значит самые зрелищные бои назначены на 11.00 воскресенья.