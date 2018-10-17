Спорт

«Псков-747» проиграл фарм-клубу московского «Локомотива»

Футбольный клуб «Псков-747» провел очередной матч первенства России среди команд клубов ПФЛ. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на поле спорткомплекса «747» подопечные главного тренера Игоря Васильева встретились с «Казанкой» - дочерней командой московского «Локомотива», действующего чемпиона страны.

Уже в первом тайме, на 21-й и 33-й минутах, гости забили в ворота псковичей два мяча. Дубль сделал Александр Долгов.

К тому же в середине первой половины встречи судья удалил капитана нашей команды Антона Шишаева.

Во втором тайме игрок «Пскова-747» Арсений Ягодкин забил один гол.

Итоговый счет матча - 1:2.

Отметим, что гости довели свою беспроигрышную серию до одиннадцати матчей.

Фото: пресс-служба ФК «Казанка»