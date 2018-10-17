Спорт

Псковские самбисты успешно выступили на турнире в Петербурге

20 октября в Санкт-Петербурге состоялся VII традиционный турнир по самбо, посвященный памяти Заслуженного тренера СССР Дмитрия Доманина и его ученика, мастера спорта СССР, судьи международной категории Владимира Романенко.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской федерации самбо Пскова, соревнования проходили среди юношей 2005-2006 годов рождения. В мероприятии приняли участие более 100 участников, в том числе псковичи.

Места среди псковских спортсменов распределились следующим образом: