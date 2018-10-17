Псковские самбисты успешно выступили на турнире в Петербурге

20 октября в Санкт-Петербурге состоялся VII традиционный турнир по самбо, посвященный памяти Заслуженного тренера СССР Дмитрия Доманина и его ученика, мастера спорта СССР, судьи международной категории Владимира Романенко.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской федерации самбо Пскова, соревнования проходили среди юношей 2005-2006 годов рождения. В мероприятии приняли участие более 100 участников, в том числе псковичи.
Места среди псковских спортсменов распределились следующим образом:
- до 46 кг - 1 место - Владислав Гардиенко, МБУ ДО «ДЮСШ "Мастер"»;
- до 34 кг - 5-6 место - Дмитрий Алексеев, МБУ ДО «ДЮСШ "Мастер"»;
- до 34 кг - 5-6 место - Петр Сазонов, МБУ ДО «ДЮСШ "Мастер"»;
- до 34 кг - 5-6 место - Дмитрий Чулков, МБУ ДО «ДЮСШ "Мастер"»;
- до 37 кг - 9-12 место - Никита Коробков, МБУ ДО «ДЮСШ "Мастер"»;
- до 43 кг - 5-6 место - Игорь Кохан, МБУ ДО «ДЮСШ "Мастер"»;
- до 43 кг - 9-12 место - Анатолий Алексеев, МБУ ДО «ДЮСШ "Мастер"»;
- до 50 кг - 9-12 место - Максим Матвеев, МБУ ДО «ДЮСШ "Мастер"».
В Пскове собираются переименовать аэропорт «Кресты». По вашему мнению, кто из исторических деятелей достоин быть увековеченным в его названии?