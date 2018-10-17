Спорт

17-летняя островичка стала третьей в абсолютном зачете на Тихвинском легкоатлетическом марафоне

20 октября в г. Тихвин Ленинградской области состоялся XIII Тихвинский легкоатлетический марафон, посвященный присвоению г. Тихвин почетного звания РФ «Город воинской славы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском клубе любителей бега «Скобарь», соревнования проходили на двух дистанциях: 42,195 км и 21,095 км. На полумарафонской дистанции старт принимала единственная представительница КЛБ «Скобарь», 17-летняя ученица 11-а класса школы №1 г. Острова Екатерина Глущенко.

С личным рекордом в 1 час 31 минуту 35 секунд она в группе «15-18 лет» заняла первое место, что позволило ей в абсолютном зачете среди всех женщин подняться на третью ступеньку пьедестала почета.