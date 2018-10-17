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День детских шахмат прошел в Опочке

21.10.2018 21:33|ПсковКомментариев: 1

 19 октября в структурном подразделении «Гимназия им. А.Д. Петрова» состоялся областной детский праздник «День детских шахмат». 

Как сообщил Псковской Ленте Новостей главный арбитр соревнований, директор гимназии, носящей имя великого шахматного мастера А.Д. Петрова Юрий Богашев, основная задача турнира - это популяризация шахматной игры, привлечение детей к занятиям шахматами, развитие интеллектуальных способностей детей.

На празднике с приветственным словом выступили глава Опочецкого района Юрий Ильин Ильин, председатель Собрания депутатов Олег Василевский и директор гимназии Юрий Богашев. Также ребят поздравили творческие коллективы гимназии, а учащиеся вторых классов приготовили стихотворения про шахматы.

От администрации «Центр образования Опочецкого района» все участники сеанса одновременной игры в шахматы получили сувениры, а победителям от администрации Опочецкого района вручены памятные подарки.

Теги: #шахматы
Источник: Псковская Лента Новостей
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