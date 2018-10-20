Спорт

«Спартак» уволил Массимо Карреру с поста главного тренера

Московский ФК «Спартак» объявил об отставке Массимо Карреры с поста главного тренера команды, сообщает «Интерфакс».

«Совет директоров ФК "Спартак-Москва" принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности, - говорится в сообщении. - Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства», - отмечается в сообщении.



«Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет», - говорится в тексте заявления.

Бывший тренер «Ювентуса» и сборной Италии Каррера пришел в «Спартак» летом 2016 года в качестве помощника главного тренера Дмитрия Аленичева. Вскоре Аленичев после провала команды на старте в квалификационном отборе Лиги Европы был уволен, а Каррера стал главным тренером и привел «Спартак» к чемпионству.

В воскресенье «Спартак» потерпел третье подряд домашнее поражение, уступив тульскому «Арсеналу» со счетом 2:3. В 11 матчах чемпионата России команда набрала 18 очков и входит в группу из команд, которые набрали аналогичное число баллов и делят места с четвертое по седьмое.

Кроме того, команда не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, не сумев преодолеть стадию третьего квалификационного раунда турнира.