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Спорт

Юношеская сборная Псковского района приняла участие в первенстве России среди сельских шахматистов

22.10.2018 12:36|ПсковКомментариев: 2

Юношеская сборная Псковского района приняла участие в XVI Всероссийские лично-командных соревнованиях по шахматам среди учащихся, проживающих в сельской местности, которые прошли в Самарской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, в рамках соревнований впервые проводилась онлайн-трансляцией шахматных партий с 10 досок.

Эти соревнования уже стали традиционными в ежегодном календаре Российской шахматной федерации и Федерации шахмат Псковской области. В этом году по решению организаторов из Кинель-Черкасского района соревнования перенесли в Красноярский район. Для школьников из разных уголков России свои двери распахнул «Санаторий Циолковский», расположенный в экологически чистом сосновом бору.

Дополнительно юные шахматисты смогли принять участие в сеансе одновременной игры с международными гроссмейстерами Александром Раецким и Арсением Алавкиным. Для тренеров Александр Раецкий в течение двух дней проводил семинар, который вызвал особый интерес у слушателей.

Кроме непосредственно спортивной части, организаторы подготовили для участников интересные культурно-развлекательные и спортивные мероприятия на свежем воздухе и в спортивном зале. Дети с удовольствием играли в футбол. Местные аниматоры организовали различные конкурсы и викторины.

Второй год подряд юные шахматисты Псковского района принимают участие в первенстве России среди сельских шахматистов. Поездка команды юных шахматистов района, которые победители в командном региональном первенстве 2018 года среди районов Псковской области в этом году, стала возможной благодаря совместной организационной и финансовой поддержки со стороны Федерации шахмат Псковской области и главы Псковского района Натальи Федоровой.

В турнире юношей сыграли 140 шахматистов, а у девушек за призы сразились 61 участница, представляющие 39 команд из 21 региона России. Сборная Псковского района под руководством педагога «шахматного всеобуча» Стремуткинской школы Светланы Яковлевой выступала в составе: Александр Николаев, Рустам Комилов, Максим Кучуков и Алина Смирнова.

Борьба среди команд была напряженной до самого последнего тура. По итогам общекомандного зачета первенства России сборная Псковского района смогла занять 22 место, улучшив свой результат прошлогодней давности, когда они были 24, но из 30 команд. В личном зачете в 10 сильнейших сельских шахматистов России в возрастной категории до 15 лет попал Александр Николаев, набравший 6 очков и занявший 7 место.

Лучшей сборной на первенстве России, набрав 26 очков, стала команда Чишминского района Республики Башкортостан. Отстав на пол-очка, вторыми стали шахматисты Кунашакского района Челябинской области. Тройку лидеров с 25 очками в активе замкнула команда из Сармановского района Республики Татарстан.

По итогам соревнований Федерация шахмат области рассмотрит вопрос о присвоении новых спортивных разрядов членам сборной команды Псковского района.

Теги: #шахматы
Источник: Псковская Лента Новостей
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