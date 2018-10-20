Спорт

Открытый чемпионат и первенство Псковской области по кудо состоялось при поддержке ассоциации «Псковский лес»

Открытый чемпионат и первенство Псковской области по кудо состоялись в минувшую субботу, 20 октября, в универсальном спорткомплексе «Олимп». В соревнованиях приняли участие команды из Пскова, Печор, Великих Лук, Обнинска, Санкт-Петербург и Тихвина.

В начале турнира участники, их тренеры и болельщики почтили минутой молчания жертв трагедии в керченском колледже. С приветственным словом к участникам состязаний обратился член Правления Ассоциации работников лесных отраслей «Псковский лес» Виктор Лаврентьев. Он пожелал спортсменам успехов и победыв честной борьбе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ассоциации, «Псковский лес» оказывает поддержку региональной федерации кудо и является постоянным генеральным спонсором соревнований, которые она проводит. «Помимо основного вида деятельности, связанной с лесной отраслью, мы несем социальную нагрузку, в том числе поддерживаем развитие спорта в Псковской области. Потому что, чем больше наших детей будет заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, тем сильнее будет и наш регион», - подчеркнули в ассоциации.

На открытии чемпионата и первенства также выступил председатель государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин.

Победители соревнований по кудо были награждены кубками, медалями и дипломами.

Добавим, что прошедший турнир являлся отборочным этапом на участие в чемпионате СЗФО по кудо для взрослых спортсменов и на участие в чемпионат Эстонии по кудо для юношей и юниоров.