Спорт

Проект многофункциональной спортивной площадки в Черехе будет согласован с местными жителями

Глава Псковского района Наталья Федорова отчиталась перед губернатором Михаилом Ведерниковым о выполнении поручений, которые были даны в конце сентября в ходе рабочей поездки в муниципалитет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, рабочая встреча состоялась в понедельник, 22 октября. Речь, в частности, шла о разработке проекта многофункциональной спортивной площадки в деревне Череха.

Наталья Федорова сообщила, что по поручению главы региона вопрос реконструкции спортивного объекта проработан с государственным комитетом Псковской области по физической культуре и спорту, государственным финансовым управлением и главным архитектором региона. Один из вариантов оценивается в 2,2 млн рублей. На эти средства предполагается оборудовать гравийное основание площадки, уложить резиновую плитку и установить ограждение.

Стоимость второго варианта составляет около 5,2 млн рублей. На эти средства можно сделать многофункциональный комплекс с футбольным полем, площадкой для воркаута, детской игровой зоной и наружным освещением. Однако, как отметила Наталья Федорова, без помощи областного бюджета, муниципалитету такие расходы не потянуть.

Михаил Ведерников подчеркнул, что область готова оказать финансовую помощь району, и поручил подготовить визуализацию проекта и сметные расчеты. «Мы определим, какие работы будут оплачены из областного бюджета, какие из районного, а какие за счет внебюджетных средств. И обязательно нужно согласовать проект с местными жителями: спортсменами, молодежью, молодыми мамами», - поставил задачу губернатор.

Также Наталья Федорова доложила об отработке жалоб местных жителей на управляющую компанию. «В Черехе проживают активные граждане, расскажите о новой форме участия людей в местном самоуправлении - Территориальном общественном самоуправлении. ТОС - это действительно хороший путь для решения проблем на местах, а для властей - дополнительная возможность для оказания поддержки муниципалитетам», - резюмировал губернатор.