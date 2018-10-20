Спорт

Когда лучше тренироваться - утром или вечером?

В клубе «Супер фитнес» действуют утренние и дневные абонементы с выгодными ценами - специально для тех, кто любит заниматься спортом в начале дня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, утренние тренировки имеют и ряд других плюсов.

Утренняя тренировка может стать залогом тонуса и отличного настроения на весь день. Но это возможно при условии, что тренировка будет предполагать легкую общеукрепляющую нагрузку. В этом случае у человека будет наблюдаться повышение скорости метаболизма, что приведет к уменьшению лишних сантиметров на теле. Кроме того, легкая утренняя разминка или низкоинтенсивная тренировка будут способствовать выбросу эндорфинов, которые и придадут хорошее настроение.



В то же время более серьезные силовые и скоростные тренировки, а также тренировки на выносливость лучше выполнять во второй половине дня. По мнению многих профессиональных тренеров, на утренних тренировках рабочий вес спортсмена немного ниже, чем во время вечерних.



Физиологи также приводят аргументы в пользу утренних тренировок. Утренняя низкоинтенсивная тренировка будет эффективна, если вы хотите избавиться от жировых отложений.



Еще один важный плюс: утром зал не переполнен и у начинающих спортсменов есть возможность чувствовать себя более комфортно, чем в часы пиковой загрузки зала.





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