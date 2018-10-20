Спорт

На родине великого шахматного мастера Александра Петрова прошел чемпионат Псковской области по блицу

Подведены итого открытого чемпионата Псковской области по блицу, посвященного первому русскому шахматному мастеру, сильнейшему шахматисту мира в первой половине XIX века Александру Петрову, уроженцу Опочецкого уезда Псковской губернии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации шахмат, 24 сильнейших шахматиста из городов Пскова и Великих Лук, а также районов области приехали на родину великого шахматного мастера побороться за многочисленные призы и награды турнира, которые учредили государственный комитет по физической культуре и спорту Псковской области, региональная федерация шахмат и администрация Опочецкого района.

В ходе упорной борьбы после 3 тура лидерство в чемпионате захватил кандидат в мастера спорта по шахматам, 6-кратный чемпион области по блицу Григорий Шаранков. Переиграв в последующих турах кандидатов в мастера спорта по шахматам: действующего чемпиона области по блицу Одиссея Сулейманянца из Пушкинских Гор и двукратного чемпиона области по блицу великолучанина Валентина Власова пскович Григорий Шаранков, набрав 15,5 очков из 16 возможных, в 7 раз завоевал звание чемпиона области по блицу. Второе место, набрав 14,5 очков, завоевал кандидат в мастера спорта по шахматам России Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор. Бронзовую медаль вручена кандидату в мастера спорта России по шахматам Валентину Власову из Великих Лук.

Заслуженные награды и грамоты государственного комитета по физической культуре и спорту Псковской области победителям и призерам чемпионата, а также призы и грамоты за лучшие результаты среди ветеранов - Валерию Жихареву (г. Великие Луки), среди юниоров - Науму Руденко (Псковский район), среди женщин - Виктории Емельяновой (г. Великие Луки) вручили президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов и директор Опочецкой гимназии, носящей имя великого русского шахматиста А.Д.Петрова, Юрий Богашёв.

Поздравив от губернатора области Михаила Ведерникова всех участников чемпионата области с хорошими результатами, руководитель областной федерации Дмитрий Шахов сообщил, что поскольку в 2019 году будет отмечаться 220-я годовщина со дня рождения великого шахматного мастера А.Д. Петрова, то по решению федераций шахмат России в Псковской области - на родине первого русского шахматного мастера Александра Петрова - запланировано проведение ряда торжественных мероприятий и спортивных состязаний.

Турнир обслуживали главный судья соревнований Светлана Ханнанова и главный секретарь Андрей Лилейкин. По итогам чемпионата будут присвоены спортивные разряды и обсчитан международный и российский шахматный рейтинг.

Александр Дмитриевич Петров родился в 1799 году в с. Бисерево (сегодня территория г. Опочки), профессор машиностроения и имел чин государственного тайного советника, с детства увлекался шахматами, стоял у истоков шахматного движения в России и внёс значительный вклад в теорию шахмат, основатель первого в России шахматного клуба. А.Д.Петров - автор первого русского учебника по шахматам, один из экземпляров которого был подарен великому русскому поэту А.С. Пушкину с дарственной надписью: «Милостивому государю Александру Сергеевичу Пушкину в знак истинного уважения. От создателя».