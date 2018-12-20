Спорт

Россиянин Логинов завоевал «серебро» в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов финишировал вторым в гонке преследования, прошедшей в чешском Нове Место в рамках третьего этапа Кубка мира.

Как сообщает «Интерфакс», по итогам прошедшего накануне спринта он стартовал вторым и, допустив четыре неточных выстрела, отстал от победителя гонки преследования на 6,2 секунды.

Первое место занял победитель спринтерской гонки норвежец Йоханнес Бе, который также промахнулся четыре раза. На преодоление дистанции (12,5 км) он потратил 31 минуту 59 секунд. Третьим стал его брат Тарьей Бе, с одним промахом отставший от него на 23,9 секунды (стартовал восьмым).

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 11 (18-й номер старта) Матвей Елисеев (4 промаха), 13 (30) Евгений Гараничев (1), 29 (14) Дмитрий Малышко (8).