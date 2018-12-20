Спорт

Загитова и Медведева остались без медалей на чемпионате России

Известные российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева не сумели завоевать медалей на прошедшем в Саранске чемпионате страны. .Как сообщают отечественные СМИ, в заключительный день соревнований спортсменки выступали в произвольной программе. Победительницей в женском одиночном катании стала 14-летняя Анна Щербакова. Ее результат 155,69 балла. Серебро досталось Александре Трусовой (154,75 балла). Бронзовую медаль выиграла Алена Косторная (152,14). В итоговой таблице фигуристки расположились в том же порядке.

Евгения Медведева один раз ошиблась при исполнении технического элемента. Фигуристка не справилась с каскадом и набрала 143,66 балла. Загитова также не смогла чисто откатать программу. Она дважды упала, набрав в сумме 131,43 балла. По итогам короткой программы Загитова возглавляла турнирную таблицу (80,62 балла). Медведева же занимала лишь 14-е место, заработав 62,24 балла.

Как отмечает «Лента.Ру», до чемпионата России Загитова и Медведева выступали на этапах мирового Гран-при. Медведева не сумела пробиться в финальный этап турнира. Загитова завоевала второе место, а победительницей стала Рики Кихира, представлявшая Японию.