Спорт

Мамаев и Кокорин сыграют в футбол против сотрудников СИЗО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев примут участие в футбольном матче, который пройдет в СИЗО «Бутырка», пишут «Известия».

С предложением провести игру между сотрудниками и заключенными выступили православные общественные организации «Сорок сороков». Также они заявили о готовности предоставить своих работников в случае необходимости увеличения команды представителей СИЗО. По ее словам, идею одобрили и в Федеральной службе исполнения наказаний.

Заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева предположила формирование нескольких составов команд, желающих сыграть в футбол, за счет участия в нем знаменитых спортсменов.

«Фактически этот матч станет хорошим прощальным подарком не только для осужденных и сотрудников СИЗО, но и для самого учреждения, поскольку в скором времени предполагается, что легендарная «Бутырка» будет закрыта», - добавила правозащитница.

Напомним, 8 октября Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протосовицкий устроили драки в одном из московских кафе и на парковке. В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои». Вторая статья впоследствии была переквалифицирована на более тяжкую - «Причинение легкого вреда здоровью». Тем не менее, по словам адвоката, на итоговый приговор это решение не повлияет, поскольку обе статьи подразумевают одинаковое наказание, максимальная мера - до двух лет лишения свободы. Спортсмены будут находиться под стражей минимум до 8 февраля.