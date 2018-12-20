Спорт

«Детский новогодний марафон» по скалолазанию прошел в Пскове

В субботу прошел «Детский новогодний марафон» по скалолазанию в Пскове. Дети от 5 до 13 лет целых три часа подряд без перерыва пытались пройти до точки финиша 24 разнообразные трассы по скалодрому Центра науки и спорта «Без предела». Количество попыток прохождения дистанций не ограничено, но при равенстве пройденных трасс побеждает тот, кому потребовалось меньше попыток.

Соревнования были организованы Псковской областной федерацией альпинизма, скалолазания и спортивного туризма специально для новичков, спортсмены, имеющие юношеские разряды, имели право выступать только вне официального зачета.