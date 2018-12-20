Псковичи завоевали медали Всероссийских соревнований по стрельбе из лука

В городе Рыбинск завершились Всероссийские соревнования по стрельбе из лука памяти Л. Н. Устинова-Иванова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки, Псковскую область представляли спортсмены отделения стрельбы из лука Иван Виноградов, Кира Андреева, Дмитрий Тарнаков, Александра Савенкова, Сергей Кузнецов, Мария Петухова, Софья Фадеева, Егор Быстров, Игорь Николаев, Артем Андреев и Владимир Лактюшин.
Спортсмены-лучники показали отличные результаты:
- В. Лактюшин - 3 место в программе Юниоры КЛ-18 м
- А. Савенкова - 2 место в программе Женщины БЛ-18м
- И. Николаев - 2 место в программе Юноши БЛ-18 м
В командных соревнованиях КЛ-18 м
- В программе мужчины - В. Лактюшин, Д. Тарнаков, А. Андреев заняли 3 место
- В программе женщины - А. Савенкова, К. Андреева, С. Фадеева.
Блочный лук женщины
- Александра Савенкова - 2 место, Софья Фадеева - 3 место
Классический лук юниоры
- Владимир Лактюшин - 3 место
В командном первенстве
Классический лук-мужчины
- Команда в составе Лактюшин, Тарнаков, Андреев заняли 5 место
Блочный лук-мужчины
- Команда в составе Кузнецова, Быстрова, Виноградова заняла 9 место
Блочный лук-женщины
- Команда в составе Савенковой, Фадеевой, Андреевой заняла 1 место.
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