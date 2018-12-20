Спорт

Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

Российский биатлонист Антон Шипулин проведет 29 декабря последнюю гонку в своей профессиональной карьере, передает «Интерфакс».

«Эта гонка для меня будет последней в моей профессиональной карьере. Я принял серьезное решение, что на этом моя профессиональная спортивная карьера заканчивается», - заявил спортсмен на пресс-конференции 25 декабря.

Одной из причин такого решения, по его словам, является тот факт, что в 2018 году российских биатлонистов не пригласили на Олимпиаду. «Мы были хорошо готовы к этому старту. Время и возраст удачно подходил и мы бы удачно выступили, но мы не поехали на Олимпиаду», - сказал Шипулин.

Напомним, Антон Шипулин - олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призер чемпионатов мира. Обладатель малого Кубка мира в зачете масс-стартов (2014-2015). Абсолютный чемпион Европы среди юниоров 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте. Заслуженный мастер спорта России.