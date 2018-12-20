Спорт

Дзюба объявлен футболистом года в России

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной РФ по футболу Артем Дзюба признан лучшим игроком 2018 года в России по опросу журналистов, который традиционно проводит еженедельник «Футбол».

Как сообщили «Интерфаксу» в еженедельнике, по итогам опроса А.Дзюба набрал 614 очков.

Второе место занял вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (245), третье - защитник ЦСКА Марио Фернандес (215).

В 2018 году в опросе были упомянуты 40 футболистов. По восемь из них - игроки «Зенита» и «Локомотива», семь - из ЦСКА, шесть - из «Спартака». В 2017 году лучшим был признан полузащитник «Спартака» Квинси Промес, ныне играющий за испанскую «Севилью».

«Сколько было публичных рассуждений о том, что Дзюба закономерно пришел к закату карьеры. Сколько было статей, в которых безапелляционно утверждали, что я как футболист закончился. Но никогда нельзя сдаваться и останавливаться. Верь в себя, работай, и все придет. А еще верь в хорошее и что обязательно найдутся люди, которые помогут, даже когда не ждешь», - приводит издание слова А.Дзюбы.

«Мой лучший гол в сезоне - Египту (в матче ЧМ-2018 - ИФ). Тогда я забил в фирменном для себя стиле: ворвался в штрафную со второй линии, продавил одного защитника, тоже парня крупного, прокинул мяч и "расстрелял" ворота. Мой фирменный гол», - сказал А.Дзюба.

А.Дзюба является воспитанником «Спартака». После нескольких лет, проведенных в составе этой команды, он в 2015 году перебрался в «Зенит». В сезоне-2017/18 потерял место в основном составе, в результате чего на правах аренды перешел в тульский «Арсенал». Показав здесь результативную игру, он получил вызов в сборную России на Чемпионат мира-2018, где провел три гола. После ЧМ вновь играет за «Зенит».

Гол Египту состоялся во втором туре группового этапа ЧМ, россияне эту встречу выиграли со счетом 3:1. В первом туре сборная России со счетом 5:0 разгромила Саудовскую Аравию, один из голов - на счету Дзюбы. Еще рад Артем отличился в матче 1/8 финала с Испанией, сравняв счет (1:1) точным ударом с пенальти. Основное время той встречи завершилось вничью, в дополнительное время счет не изменился, в серии пенальти успешнее оказались россияне.

Сборная России на домашнем Чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Хорватии.

А.Дзюба стал 45-м лауреатом за всю историю премии.

Впервые еженедельник «Футбол» определил лучшего игрока страны в 1964 году. Им был признан торпедовец Валерий Воронин. Лидером по числу побед в опросе во времена СССР является форвард Олег Блохин (трижды).

В российский период пять футболистов дважды становились победителями опроса: Виктор Онопко, Егор Титов, Дмитрий Лоськов, Роман Широков и Сейду Думбия.

Футболист «Зенита» признан лучшим впервые с 2015 года. Тогда победителем стал бразилец Халк, набравший 654 балла, а А.Дзюба занял второе место (355).