Спорт

Псковские курсанты взяли «золото» и «бронзу» на областных соревнованиях по джиу-джитсу

В Псковском филиале Академии ФСИН России состоялся открытый кубок Псковской области по джиу-джитсу (нэ-ваза) с участием 150 спортсменов, в том числе из Великого Новгорода.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, по итогам спортивных состязаний курсанты Псковского филиала академии взяли две золотые медали и три бронзовые.

Так, Ахмед Нурмагомедов одержал победу в весовой категории до 85 кг.

Шамиль Шахбанов стал первым в весовой категории до 62 кг и вместе с Гаджимурадом Гаджиевым занял почетное третье место в весовой категории до 69 кг.

Магомед Сайпудинов стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 89 кг.

Отметим, что организаторами областных соревнований выступили Псковская федерация джиу-джитсу и спортивный клуб «Рубикон».