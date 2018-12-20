Спорт

В Псковской области стартовала акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»

В Псковской области стартовала Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области, инициатором проведения акция является уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Акция направлена на пропаганду занятий физической культурой и спортом детей совместно с родителями и привлечение различных категорий населения к подготовке и выполнению нормативов испытаний Комплекса ГТО.

Организаторы акции в Псковской области - уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, государственное управление образования Псковской области, ГБУ ДО ПО «Центр спортивной подготовки» (региональный оператор ВФСК ГТО).

Акция пройдет с 20 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года во всех муниципалитетах. Основные мероприятия в рамках акции – встречи с известными спортсменами, лучшими тренерами, учителями физической культуры, выполнение нормативов испытаний ВФСК ГТО в муниципальных Центрах тестирования, спортивные праздники, конкурс информационных материалов по внедрению Комплекса ГТО.