Спорт

В Великих Луках состоялся первый Междугородний турнир памяти капитана ХК «ЛукиСпорт»

23 февраля в Великих Луках в спортивном комплексе «Айсберг» состоялся первый Междугородний турнир памяти капитана ХК «ЛукиСпорт» Андрея Кузнецова.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в состязаниях приняли участие хоккейные клубы Великих Лук, Невеля и Смоленска. Великолучане были представлены двумя командами «ЛукиСпорт» и «Экспресс».

Начался турнир с торжественного открытия. Участников соревнований, гостей приветствовали организаторы, а также вдова Кузнецова. Елена Кузнецова поблагодарила всех за турнир памяти его мужа, а также заверила, что Андрей был бы доволен и счастлив ледовой арене «Айсберга».

Стоит отметить, Андрей Кузнецов стоял у истоков развития великолукского хоккея.

Хоккейные матчи проходила до самого вечера. В итоге Кубок турнира увезли гости из Смоленска. Втрое место у хоккейного клуба «ЛукиСпорт», почетную «бронзу» завоевал великолукский «Экспресс», а невельчане стали четвертыми.