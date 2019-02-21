Спорт

Международный турнир по ММА памяти Александра Матросова состоялся в Великих Луках. ФОТО

В День защитника Отечества 23 февраля в городе Великие Луки состоялся международный турнир по ММА памяти Героя Советского Союза Александра Матросова.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в соревнованиях приняли участие спортсмены из Пскова, Санкт-Петербурга, Дагестана, Белоруссии, Смоленска, Новгорода и других городов.

Город Псков достойно представила команда Бойцовского клуба ММА Псков, который базируется в СРП «Простория», ее спортсмены завоевали 2 золотых и одну бронзовую награды, а Иван Визичканич (1 место) и Андрей Дмитриев (1 место) отобрались в сборную Псковской области для участия в чемпионате Северо-Западного федерального округа, который пройдет в марте в городе Петрозаводске.