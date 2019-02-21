Спорт

«Псков-747» занял третье место на турнире в Петербурге

Футбольный клуб «Псков-747» занял третье место по итогам юбилейного XX Зимнего турнира МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя президента в СЗФО. Соревнования в Санкт-Петербурге завершились в минувшие выходные дни.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в полуфинале псковичи встречались со «Звездой». Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 1:1, в серии послематчевых пенальти точнее оказались петербуржцы — 5:4.

В матче за третье место наша команда обыграла СШОР «Зенит» со счетом 2:0.

Победителем турнира стал «Ленинградец», обыгравший «Звезду».

Отметим, что лучшим полузащитником турнира признан игрок ФК «Псков-747» Андрей Почипов.

Фото: МРО «Северо-Запад»