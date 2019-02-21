Спорт

В Пскове прошли чемпионаты по классическим шахматам среди мужчин и женщин

В Пскове завершились главные соревнования среди шахматистов нашей области – чемпионаты по классическим шахматам среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в спортивном клубе областной Федерации шахмат в Ледовом дворце и приурочены к 220-летнему юбилею, Первого русского шахматного мастера, уроженца Опочки, Александр Петрова.

В финале мужского чемпионата области 2019 года, где играли чемпионы и призеры городских и районных отборочных соревнований, уверенную победу одержал один из ведущих юниоров области, мастер ФИДЕ Наум Руденко. Он впервые в своей спортивной карьере завоевал титул «Чемпиона области среди мужчин по шахматам», выиграв 7 партий и две завершив вничью. Серебряная медаль с портретом выдающего шахматиста второй половины XIX века Александра Петрова вручена мастеру ФИДЕ Одиссею Сулейманянцу из Пушкинских Гор. Бронзовая медаль у кандидата в мастера спорта России Сергея Кудряшова из Пскова, который по результату в личной встрече обошел своего преследователя, набравшего равное с ним число очков, также кандидата в мастера спорта России Григория Шаранкова.

Среди женщин а упорной борьбе Виктория Емельянова из города Великие Луки защитила свой титул «Чемпионки области среди женщин по шахматам». Сегодня она ещё является и действующей победительницей Первенства СЗФО 2018 года среди девушек. Второй в чемпионате среди женщин финишировала представительница Пскова Яна Беспалова, отставшая от чемпионки на пол-очка. Бронзовая награда досталась также юной великолучанке Татьяне Коршаковой.

Призы, грамоты и впервые медали с портретом выдающего шахматиста второй половины XIX века Александра Петрова, изготовленные к 220-летнему юбилею со дня его рождения, победителям и призёрам областных чемпионатов вручил президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов и главный судья соревнований Светлана Ханнанова.

Эти областные соревнования стали отборочными к чемпионатам СЗФО 2019 года по шахматам, которые уже в начале марта стартуют в Санкт-Петербурге.