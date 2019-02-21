Спорт

10 марта в Пскове состоится турнир по классическому русскому жиму

Соревнования по классическому русскому жиму пройдут в Пскове 10 марта в фитнес-клубе «Рекорд», по адресу улица Владимирская, 7-в. К участию в соревнованиях приглашаются юноши, юниоры, мужчины и женщины.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы соревнований, юноши и женщины будут жать штангу весом 35 килограммов, юниоры - весом 45 килограммов. Для мужчин предусмотрено две номинации - вес штанги 55 килограммов и 100 килограммов.

Стартовых взносов нет. Взвешивание и регистрация - с 10:00 до 11:00. Начало соревнований в 12:00. Судьями соревнований станут обладатели титулов «Элита русского жима» Игорь Ильиных и Елена Демченкова.

Классический русский жим — это вид спорта, в котором спортсмены жмут штангу определенного веса максимальное количество раз с фиксацией выпрямления рук в верхней точке. Допускается (и даже приветствуется) отбив штанги от груди. Запрещается отрыв таза от скамьи. Упражнение выполняется в течение 5 минут строго под счет судьи. Во время выполнения упражнения разрешается два отдыха со штангой на груди без отрыва кистей рук от грифа штанги.

Результат определяется в виде коэффициента атлетизма (КА), который рассчитывается следующим образом: количество раз умножается на вес штанги и делится на собственный вес спортсмена. Победитель в номинации определяется по наибольшему КА.

Русский жим не входит в единую всероссийскую спортивную классификацию, однако история Федерации русского жима насчитывает уже более 10 лет. В связи с низкой травмоопасностью популярен среди молодежи и спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Наибольшее развитие получил на территории России и Белоруссии.