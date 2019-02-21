Спорт

В Пскове прошел турнир по дзюдо

В Пскове прошел детский турнир по дзюдо, организованный представителями общества «Динамо». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На днях прошел традиционный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. В нем приняли участие около 90 юных спортсменов 2009-2010 годов рождения. В областном центре в спортзале общества «Динамо» померились силами десять команд из Пскова и ряда районов области, а также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

По результатам схваток хорошо показали себя псковские ребята – Матвей Степанов, Никита Рендаков, Егор Мельник, Никита Пономарев, Егор Филиппов. Среди девочек отличилась Русалина Федорова из поселка Красногородск. А из гостей, прибывших из города на Неве, хорошую технику продемонстрировал Дмитрий Дорожкин.

Для судейства на соревнованиях из Санкт-Петербурга был приглашен судья республиканской категории, обладатель черного пояса Леонид Макаров. Добавим, что участников перед началом состязаний напутствовал член Общественного совета при УМВД России по Псковской области и член Общественной палаты региона Саид Дукаев.

Победителей турнира в разных весовых категориях поощрили почетными грамотами, медалями и ценными призами.