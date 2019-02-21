Спорт

В Великих Луках прошел турнир ветеранов баскетбола

В Великих Луках прошел турнир ветеранов баскетбола в честь Дня защитника Отечества. Соревнования ежегодные, уже 16-е по счету. В этот раз в гости к великолучанам приехали баскетболисты из Великого Новгорода, Твери и Пскова. Среди игроков заслуженные тренеры, мастера спорта, военные.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, матчи проходили по круговой системе, а места на пьедестале почета распределялись по количеству набранных очков.

По итогам многочасового соревновательного дня, кубок ветеранов баскетбола остался в Великих Луках, второе место у Пскова, а третье у Великого Новгорода.